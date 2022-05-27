Tesla 100 Yıl Dayanabilecek Piller Üzerinde Çalışıyor

Tesla'nın Kanada'daki gelişmiş pil araştırma departmanı, Dalhousie Üniversitesi ile işbirliği içinde, LFP hücrelerinden daha verimli bir şekilde enerji şarj ederken ve depolarken 100 yıl dayanabilen nikel bazlı yeni bir pil hakkında yeni bir makale yayınladı.

Bu, ilk olarak Electrek tarafından bildirildiği üzere şu anda Halifax, Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi'ne bağlı pil teknolojisi konusunda dünyaca ünlü bir uzman olan Jeff Dahn ile ortaklaşa yapıldı. Dahn uzun süredir Lityum-iyon piller üzerinde çalışıyor ve çalışmaları mevcut yaşam döngülerini iyileştirdiği için alanında öncü olarak kabul ediliyor.

Bununla birlikte pil araştırma grubu, milyarder Elon Musk'ın otomobil şirketi için piller üzerine bir dizi patent ve makale üretti.

Journal of the Electrochemical Society'de yayınlanan yeni bir araştırma makalesi, elektrikli araçların daha az pille daha fazla yol almasını sağlayan daha yüksek enerji yoğunluğu gibi nikel bazlı pillerin faydalarını korurken, uzun ömür açısından LFP pil hücreleriyle rekabet etmeyi amaçlayan nikel bazlı pil kimyasını tanımlıyor.

Piller 100 Yıldan Uzun Süre Nasıl Kullanılabilir?

Rapor, pil ömrünün 25 santigrat derecelik sabit bir sıcaklıkta şarj edilmesi durumunda 100 yıldan fazla uzayabileceği bir örneğe atıfta bulunduğundan, bir atılım olarak kabul ediliyor. Çalışmaya göre, pil 25 santigrat derece (77 Fahrenheit) sabit bir sıcaklıkta tutulursa 100 yıldan fazla kullanılabilir

Yeni tasarım çok az kobaltla veya hiç kobalt olmadan çalışabilir. Bu, kobalt madenciliğinin kirli su, hava ve toprağın yanı sıra solunum ve diğer sağlık sorunlarından muzdarip madencilere neden olabileceğinden kritik öneme sahip. Pilin bileşiminde düşük miktarda kobalt olması veya olmaması durumunda, yeni pil tasarımı aynı sonuçları verebilir ve aynı şekilde çalışabilir. Bu, lityum tuzu LiFSI içeren yeni bir elektrolit sayesinde mümkün olacak.

Tesla yakın zamanda bu pil araştırma grubuyla olan sözleşmesini 2026 yılına kadar yeniledi.