Tesla, 10.000’inci Supercharger İstasyonunu Açtı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors, Supercharger ağını genişletmeye devam ediyor. Kanada Belleville, Ontario’da 10.000’inci şarj istasyonunu açan ABD’li şirket, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

Elektrikli otomobil ekosistemine yepyeni bir hava getiren Tesla, bir akıllı telefon şarjı gibi çalışan Supercharger istasyonları ile bu alanda önemli bir fark yaratıyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu şirket, kısa süreli şarjlarda dahi Tesla araçlarının yüzlerce kilometre yol gidebileceğini belirtiyor. Nitekim Tesla’nın elektrikli otomobil teknolojisinde fark yarattığı etmenlerin başında da bu geliyor.

2012 yılında California’da bir avuç Supercharger ile müşterilerine hizmet veren Tesla, bugün Kanada Belleville, Ontario’da 10.000’inci şarj istasyonunu açtı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen şirket, halihazırda dünya çapında bir ağa sahip olan şarj istasyonlarını çok daha geniş kitlelere yaymanın hesaplarını yapıyor.

Tesla’s 10000th Supercharger is now open in Belleville, Ontario: https://t.co/lqJMwRaxxH pic.twitter.com/E4iY4vfAiH