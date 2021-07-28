Tesla 1,1 Milyar Dolar Kar Etti: Bitcoin'e Rağmen Büyüyor

Tesla 1,1 milyar dolar kar ettiğini açıkladı. Tesla, Pazartesi günü üç aylık kazançları için bazı rakamlar verdi ve 1 milyar dolardan fazla net gelir bildirdi. Bu gelir bildirisi, geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat daha fazla.

Tesla 1,1 milyar dolarlık kar ile rekora koşuyor

Tesla, geçtiğimiz Pazartesi günü ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı ve rapora göre şirket, geçen yıla göre yüzde 151'lik bir büyüme ve bu çeyrekte yalnızca 200.000 araç üretip rekor düzeyde sevk etmekle kalmadı, aynı zamanda net olarak 1,1 milyar dolar kar sağladı.

Elon Musk'ın şirketinin bu kazancı, 2021 yılının ilk çeyreğindeki 438 milyon dolar değerindeki artıştan biraz daha fazla. Ayrıca Tesla'nın üst üste kar ettiği sekizinci çeyrek olarak kayıtlara geçti.

Şirket, son çeyrekte Bitcoin fiyatlarının düşmesi nedeniyle 23 milyon dolarlık bir düşüş yaşasa da, artan teslimatlar geçen yıl bu zamana göre yüzde 98'lik bir gelir artışına yol açtı. Rapor ayrıca 2019'un sonlarından bu yana Tesla'nın finansal sağlığının ilk kez iyileştiğini gösteriyor.

Ama yeni haberler şirket için yeteri kadar sevindirici değil. Diğer tüm üreticiler gibi Tesla da küresel bir yarı iletken ve çip kıtlığının yükü altında kaldı. Reuters'a göre Tesla yetkilileri, yatırımcılar ve analistlerle yaptığı bir görüşmede, şirketin teslimatları yüzde 50'den fazla artırmasını parça bulunabilirliğine (Çin'den gelecek olan çiplere) bağlı olacağını belirtti.

Raporda ayrıca Tesla'nın, fabrika kurmaya odaklanmak ve bu yıl pil hücreleri ve diğer parçaların bulunamaması nedeniyle Semi kamyonunun lansmanını 2022'ye ertelediği belirtildi.

Tesla Full Self-Driving Özellikleri

Elektrikli otomobil devi Tesla tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan kendi kendine sürüş paketi, otonom araçlara geçişte kritik bir öneme sahip. Peki ya Tesla'nın geliştirdiği Full Self-Driving paketinin özellikleri nasıl?

Otomatik pilotta gezinme

Otomatik şerit Değiştirme

Otomatik park

Arabayı çağırmak

Tam Kendi Kendine Giden Bilgisayar

Trafik ışığı ve Dur işareti kontrolü

Tesla'dan gelen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Full Self-Driving özelliği artık aylık abonelik olarak kullanılabilir. Model 3 aracınızı Otomatik pilotta Gezinme, Otomatik Şerit Değiştirme, Otomatik Park, Çağırma ve Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü gibi özellikleri deneyimlemek için ayda 199 $ (vergiler hariç) karşılığında yükseltin. Şu anda etkinleştirilen özellikler aktif sürücü gözetimi gerektirir ve aracı otonom hale getirmez."