Tesla, 2 Milyar Dolarlık Hisse Satışı Gerçekleştiriyor

Tesla, 2 milyar dolarlık hisse satışı ile stok artışına girmeyi hedefliyor.

Tesla, hisse senedi satışından kaçınan bir strateji izliyordu. Ocak ayı içerisinde şirketin CEO’su Elon Musk, sermaye artışının anlamsız olduğunu açıklamıştı. Ancak yakın zamanda yapılan bir açıklama ile Tesla, görüşlerinde değişiklik olduğunu belirtmiş oldu.

Şirket yetkilileri, son birkaç ay içinde hisse fiyatında astronomik bir sıçrama yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu şekilde ek sermaye elde etmeyi hedeflediklerini ve stok artışına gideceklerini belirtti.

Tesla, 2,65 milyon hisseyi paylaşıma açacağını ve İcra Kurulu Başkanı Elon Musk'un 10 milyon dolara kadar hisse satın alacağını, yönetim kurulu üyesi ve Oracle kurucu ortağı Larry Ellison ise 1 milyon dolara kadar Tesla hissesi satın alacağını açıkladı.

Üç Katı Fazla Hisse Değeri

Tesla’nın hisseleri sabah ticaretinde yaklaşık %1 düşerek, pazar öncesi ticarette %7'ye kadar düşüş yaşadı. Buna rağmen Tesla hisse senedi, Ekim ayından bu yana üç katına çıktı. Tesla’nın piyasa değeri artık General Motors Co ve Ford Motor Co'nun toplam değerini aşıyor.