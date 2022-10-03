Tesla, 2022'nin Üçüncü Çeyreğinde Rekor Otomobil Sattı

Tesla, 2022'nin üçüncü çeyreğinde rekor sayıda, tam 343.830 araç teslim etti ve bu, Elon Musk'a ait şirketin COVID ile ilgili fabrika kapanmaları nedeniyle daha durgun bir ikinci çeyrekten geri dönmeyi başardığının bir işareti.

Otomobil üreticisinin sitesinde yer alan bir raporda Tesla, Model S ve X'in üç aylık teslimatlarının 18.672'sini oluşturduğunu, Model 3 ve Y'nin ise 325.158'i oluşturduğunu söylüyor. Tesla, çeyrek boyunca toplam 365.923 araba üretti ve stokta yaklaşık 20.000 araba bıraktı.

Stoktaki Araçlar da Yakında Teslim Edilecek

Otomobil üreticisi, bu elektrikli araçlardan (EV'ler) bazılarının "çeyrek sonunda stokta" olduğunu açıklığa kavuşturarak, "sipariş edildiğini ve varış noktalarına vardıklarında müşterilere teslim edileceğini" de sözlerine ekledi. Tesla ayrıca, "bu yoğun lojistik haftalarda araç taşıma kapasitesini ve makul bir maliyetle güvence altına almanın" zor olduğunu ve bu nedenle bazı EV'lerin hâlâ teslim edilemediğini belirtiyor.

Geçen yıl Musk, çalışanlarına üç aylık teslimatları artırmak için acele etmeyi bırakmalarını ve bunun yerine ulaşımla ilgili maliyetleri en aza indirmeye odaklanmalarını söylemişti.

Tesla, Şanghay fabrikasının şehrin COVID kilitleme kısıtlamalarından kaynaklanan bir dizi kapanmaya maruz kalmasının ardından iki yıllık rekor teslimat serisini geçen çeyrekte sonlandırdı. O sırada şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük seviye olan 254.695 araç teslim etti.