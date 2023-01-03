Elektrikli Otomobiller Yaygınlaşıyor: Tesla 2022 Yılında Rekor Otomobil Sattı!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçen yıl 2021'e kıyasla %40 daha fazla, rekor düzeyde tam 1,3 milyon otomobil teslim ettiğini açıkladı. Bu rakam, şirketin 2022 yılının son üç ayında 405.000'den fazla araç teslim etmesinin ardından geldi.

Bu yıl, potansiyel müşterilerin artan faiz oranları ve resesyon endişeleri nedeniyle motor endüstrisinin yavaşlayan taleple karşı karşıya kalması bekleniyor ve bunun Tesla'ya olan ilgiyi daha da artırması muhtemel. Tesla konuyla ilgili yatırımcılara yaptığı açıklamada, "yıl boyunca Covid ve tedarik zinciriyle ilgili önemli zorluklarla" uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Tesla 2022 Yılında 1,3 Milyon Otomobil Sattığını Açıkladı

Dünyanın en değerli otomobil üreticisinin karşılaştığı lojistik sorunları vurgulayan yılın dördüncü çeyreğindeki teslimatlar, Tesla'nın ürettiğinden yaklaşık 34.000 daha azdı. Daha önce ürettiği kadar araç teslim etmeyi başaran Tesla için bu alışılmadık bir durum. Ekim ayında CEO Elon Musk sorunu çözmek için çalıştıklarını söylemişti.

Diğer otomobil üreticileri gibi Tesla da önümüzdeki yıl, müşterilerin artan borçlanma maliyetleri ve ekonomik gerileme endişeleriyle uğraşması nedeniyle araçlara yönelik talebin yavaşlama potansiyeli sorunuyla karşı karşıya kalacak. Tesla ayrıca Ford ve General Motors gibi geleneksel motor üretim devlerinin yanı sıra ABD'de Rivian ve Lucid ile Çin'de BYD ve Nio gibi pazara yeni giren şirketlerin rekabetiyle de karşı karşıya.

Şirketin 2022'nin dördüncü çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını 25 Ocak'ta açıklaması planlanıyor.