Tesla Ölümlü Kaza Sebebiyle 362 Bin Aracı Geri Çağırdı

Elektrikli araçlar sektörünün öncü firmalarından olan Tesla, dünya çapında kullanıma sunduğu FSD sistemi ile otonom sürüş isteyen milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak firmanın otonom sürüşündeki hatalar, geçtiğimiz aylarda acı bir şekilde ortaya çıktı.

İlk ortaya çıktığı günden beri 17 ölümlü kazaya sebebiyet verdiği düşünülen FSD'nin güncellenmesi adına Tesla araçları geri toplanacak.

362 Bin Araç Güncelleme İçin Geri Çağrıldı

ABD'de sıkı düzenlemelere karşın FSD'yi kullanıma sokmayı başarabilen Tesla, ardı ardına gelen ölümlü kaza davalarıyla mücadele ediyor. ABD otoriteleri, FSD aktif haldeyken gerçekleşen kazalar sebebiyle firmaya büyük baskı uyguluyor.

2016 yılından beri açılan 36 soruşturma kapsamında meydana gelen kazaların en az 20'sinde Tesla otonom sürüş sistemi FSD'nin payı olduğu saptandı. Olayın basında büyük yankı bulmasının ardından firmadan açıklama geldi.

Tesla, ABD'de yer alan 362 binden fazla aracı, otonom sürüş desteğini güncellemek amacıyla geri çağırdığını açıkladı. Yakın zamanda ülkemizde de satışa çıkan Model Y, otonom sürüş desteği sunan modeller arasında yer alıyor.

Öte yandan sürücüsüz araçların yasal statüsü hakkında tartışmalar devam ediyor. Birçok uzman, tam otonom sürüş desteği için hala çok erken olduğunu düşünüyor.