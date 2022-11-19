Tesla 40.000 Aracını Geri Çağırdı: İşte Nedeni!

Tesla, bazı durumlarda hava yastıklarının yanlış açılması nedeniyle 29.348 Model X aracını geri çağırdı. Bu geri çağırma, ABD'deki müşteriler için üretilen 2021-2023 Model X arabaları etkiliyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan geri çağırma bildirimine göre, bu belirli araçlardaki kısıtlama kontrol modülü kalibrasyonu, ön yolcu hava yastığının "belirli düşük hızlı çarpışma olayları sırasında istenmeyen bir şekilde" açılmasına neden oluyor.

Hava Yastıklarının Yanlış Açılması Nedeniyle 40.000 Araç Geri Çağırıldı

Paylaşılan geri çağırma bildirimi, hava yastığının "istenmeyen şekilde açılışını" göstermemekle birlikte, üç ila altı yaşlarındaki bir çocuğun ön yolcu koltuğuna emniyet kemeri olmadan ve pozisyonu dışında oturmasının yasaya uyulmamasına neden olacağını söyledi.

Reuters, geri çağırma bildirimi yayınlandıktan sonra Tesla'nın hisselerinin %3 oranında düştüğünü ve yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine ulaştığını belirtiyor.

Bu ayın başlarında Tesla, yoldaki çukurlar ve diğer tümsekler nedeniyle hidrolik direksiyon desteğini potansiyel olarak kesebilecek bir yazılım hatası nedeniyle 40.168 Model S ve Model X aracını da geri çağırmıştı.