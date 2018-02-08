Tesla, 675 Milyon Dolar Zarar Ettiğini Açıkladı

Elon Musk'ın kişisel Tesla Roadster aracının uzayda bir yerlerde uçtuğu şu günlerde Tesla, tarihinin en büyük zararını yaşadığını açıkladı: Tam 675.4 milyon dolar.

Kötü haber, SpaceX'in geliştirdiği Falcon Heavy roketinin başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmasından sadece bir gün sonra geldi. Tesla, 31 Aralık’ta sona eren çeyreklik dönemde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Tarihindeki en büyük zararını yapan Tesla, geçtiğimiz haziran ayında BMW'yi geride bırakarak dünyanın en değerli dördüncü otomotiv şirketi olmayı başarmıştı.

Piyasa değeri 60 milyar dolara yakın olan şirket, orta vadede 100 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor. Hatta Musk, bu hedefi tutturana kadar şirketten maaş, ikramiye ya da tazminat almayacağını belirtmişti. Fakat Tesla böyle zarar etmeye devam ederse, ünlü mucit çok uzun bir süre daha bedavaya çalışmak zorunda kalabilir.

Araç teslim sayısını her geçen yıl artıran Tesla, Model 3 Sedan araçlarıyla ilgili hedeflerini de paylaştı. 2018'in ilk çeyreğinin sonuna kadar 2.500, ikinci çeyreğin sonuna doğru ise haftalık 5.00 Model 3 Sedan üretmeyi planlayan Tesla, elektrikli kamyonu Semi'nin çok büyük bir talep gördüğünü söyledi.

2019 yılında yollarda olacak Tesla Semi siparişi veren firmalar arasında Walmart, Pepsi, Amerikalı içecek devi Anheuser-Busch, DHL, Sysco, Loblaw, Meijer gibi dev kuruluşlar bulunuyor. Firmanın şu ana kadarki toplam önsipariş adedinin 2 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.