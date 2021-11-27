Tesla, AB'nin 1.1 Milyar Euroluk Fonunu Geri Çevirdi

Tesla, AB'nin 1,1 milyar euroluk fonunu reddetti. Tesla'nın Giga Berlin için AB bürokrasisiyle çalışır hale getirmek için yaşadığı tüm hayal kırıklığı bu fonla birlikte devam ediyor.

Tesla, Giga Berlin projesindeki gecikmelerin finansmanın önemli bir koşulunu ihlal etmesinden sonra, Berlin yakınlarındaki planlanan pil tesisi için Avrupa sübvansiyonlarında 1,1 milyar eurodan fazla para yardımını geri çevirmek zorunda kaldı.

Tesla, AB'nin 1,1 milyar euroluk fonunu neden almadı?

Elektrikli otomobil üreticisi, kıtadaki pil endüstrisini geliştirmek için kurulan bir AB programı fonuna başvurmuştu.

Euro'yu para birimi olarak benimseyen Avrupa ülkelerinden oluşan bir topluluk olan AB (Avrupa Birliği), resmi belgelere göre, fon alan tüm şirket teknolojilerinin "ilk endüstriyel dağıtımı" olmasını şart koştu. Yani Tesla, üretimlerini farklı bir fabrikada yapamayacaktı.

Ancak tesisin inşasına yönelik yasal zorluklar, açılışını birkaç ay geciktirdi, bu da bu yılın başlarında değeri 1 trilyon dolara ulaşan şirketin aynı pilleri başka bir yerde daha erken üretmeye başlayacağı anlamına geliyordu.

Rob Mauer'in en son Tesla Daily videosunu izlerseniz, 1,5 milyar doların Tesla için sadece birkaç haftalık işletme miktarı olduğunu fark edeceksiniz. Ancak Tesla, son zamanlarda iyi kâr elde ettiği ve bol miktarda nakit paraya sahip olduğu için, sadece Giga Berlin'de 4680 pili yapmak için AB'nin şartlarına boyun eğmesine ihtiyaç duymuyor.

Bu, Giga Berlin'in açılması için daha fazla gecikme ve bürokrasi yaşanmasına yol açacaktı. Tesla'nın işleri yoluna koymak için atlamak zorunda olduğu tüm çemberler nedeniyle Giga Berlin'in bu yıl bir müşteri için tek bir araba üretebilmesi bile mucize olacak.

Komünist bir ülke olan Çin'de bulunan Giga Shanghai, Almanya'dan çok daha hızlı bir şekilde yerden kalktı. Almanya, bürokrasiden ve Giga Berlin'deki gecikmelerden ve sürdürülebilir enerjinin ilerlemesinde çok ağır adımlar atıyor gibi görünüyor.

Giga Berlin'in bu yıl araba teslim edeceği pek düşünülmüyor. Muhtemelen 2022'nin ilk çeyreğinde olacak. Almanya ve AB'nin sağladığı giriş engellerinin tümü yenilebilir enerji meraklılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Giga Berlin arabaları teslim etmeye başladığında, Almanya hükümeti arabaların ne olup olmadığını görmeye başlayacak.

Tesla'nın yalnızca Giga Berlin'de 4680 pil üretmesi için AB şartı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdan görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.