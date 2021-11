Tesla ABD'ye Olan Borcunu 9 Yıl Erken Ödediği İçin Ceza Aldı

ABD, Tesla'ya erken ödeme cezası kesti. Elon Musk tarafından paylaşılan bir Twitter açıklamasına göre ABD, cezayı erken ödemesi ile Tesla'nın diğer şirketleri olumsuz teşvik ettiğini düşünüyor.

Tesla, ABD Enerji Bakanlığından aldığı 465 milyon dolarlık kredisini dokuz yıl erken ödedi ve bunu yaparak şirket bir "erken geri ödeme cezası" ödemek zorunda kaldı. Bu, yakın zamanda CEO Elon Musk tarafından Twitter'daki yorumda belirtildi.

Musk'ın açıklaması, Tesla'nın Berlin Gigafactory'deki 4680 pil üretim ve geri dönüşüm tesisini inşa etmek için artık devlet sübvansiyonlarını kullanmayacağını belirten Almanya'daki haberlere yanıt olarak geldi. Şirket yaklaşmakta olan pil tesisi için yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde sübvansiyon almaya hazır olduğundan, bu pek çok kişi için oldukça sürpriz oldu.

Musk'a göre Tesla'nın Almanya'daki kararı kısmen şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrendiği derslerden kaynaklandı. CEO, kredinin zorlu koşullarının nihayetinde Tesla'nın aldığı paranın değerini aştığını belirtti. Böylece şirket, “erken geri ödeme cezası” ödemek zorunda kalsa bile 465 milyon dolarlık kredisini erken ödemeye karar verdi.

We learned our lesson with $465M DoE loan received in 2010/2011 – onerous terms exceed value of money received. That’s why we paid it back so early, despite an early repayment penalty.