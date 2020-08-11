Tesla Akıllı Saat Geliştiriyor: Peki Ama Neden?

Elon Musk'ın başarılı girişimlerinden birisi olan Tesla tüketiciler tarafından elektrikli otomobil modelleri ile yakından tanınıyor. Öte taraftan bu durum yakın bir zamanda değişim gösterebilir gibi gözüküyor. Tesla akıllı saat üreten bir şirketle yaptığı iş birliği sonrasında gündeme geldi.

Tesla Neden Akıllı Saat Geliştiriyor?

Xplora Technologies tarafından yayınlanan yeni bir patent başvurusunda Tesla Motors'un yer alması dikkatleri çekti. Norveç merkezli bu şirket, daha ziyade çocuklara yönelik olarak ürettiği akıllı saat modelleri ile yakından tanınıyor. Belirsiz olan detay ise Tesla'nın bu projeye neden dahil olduğudur.

Olasılıklardan ilki, Tesla'nın Xplora Technologies'i satın almış olabileceği yönünde. Bu da patent başvurusunda neden yer aldığı sorusuna direkt olarak bir yanıt olabilir. Bu durumda Tesla'nın Xplora'yı akıllı saat platformu olarak kullanmak istediğini söyleyebiliriz.

Olasılıklardan ikincisi ise Tesla'nın akıllı saatleri tanımak istemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda Tesla, akıllı saatleri dijital otomobil anahtarı olarak konumlandırmak istiyor olabilir ve bu nedenle şirketin akıllı saatleri daha yakından tanımak istediğini düşünebiliriz. Tabii bunun çocuklara yönelik bir akıllı saatte olması ayrı bir tartışma konusu.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xplora Technologies'in akıllı saat patentinde Tesla'nın ne işi var? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.