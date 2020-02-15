Tesla, Almanya'da Fabrika Kurmak İçin 92 Hektarlık Ormanı Yok Ediyor!

Tesla, Almanya'da bir otomotiv fabrikası kurmak için 92 hektarlık devasa ormanı yok ediyor.

Dünyanın en ünlü şirketlerinden birisi konumuna kısa sürede gelen Tesla, son zamanlardaki projeleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Araçlarını dünyaya dağıtmak için fabrika kurma işlemlerini hızlandıran Tesla, Almanya'ya da bir fabrika kurma kararı almış. Bu karar doğrultusunda Grünheide şehrine bir fabrika kurmayı amaçlayan Tesla, alanı temizleyip o bölgeye devasa bir fabrika kurmayı amaçladı.

Ancak şirketin seçtiği bölge fabrika için oldukça ters. Çünkü Tesla'nın seçtiği bölge ormanlık bir arazı. Hemde 92 hektar büyüklüğünde. Bu alana fabrika yapmak mantıksız olduğu gibi, gerekli yerlerden de herhangi bir onay alınmamış. Hal böyle olunca Tesla'nın ormanı yok etmeye başlaması büyük tepki aldı.

Brandenburd Hükümet Sözcüsü Simon Zunke yaptığı açıklamada şirketin çalışmalara başladığını açıkladı. Bir haber ajansına açıklama yapan Zunke, Tesla'nın kesim işlemlerine başladığını ancak bu fabrikanın inşası için herhangi bir izin almadığını belirtti. Bunun neticesinde, Tesla'nın fabrika için izin almadığı gerekçesiyle o bölgeyi tekrar ağaçlandırması gerektiğini söyledi.

Yine bu bölgedeki izinsiz yapılanmaya tepki gösteren insanlar Frankfurt İdari Mahkemesine dava açtılar. Ancak sonuç belli değil. Tesla'nın bu hareketi gerçekten yanlış. Fabrika'nın 2021'de faaliyete başlaması beklenirken, bu durum fabrikayı ne kadar etkileyecek belli değil.