Tesla Gelecekte Apple ile Ortak Bir Teknoloji Üzerinde Çalışabilir

Elon Musk, Tesla'nın mevcut Bluetooth üzerinden ses kalitesini iyileştirmek için Apple'ın AirPlay protokolünü benimsemeyi düşüneceğini söyledi. Tesla, son yıllarda araçlarının içindeki ses sistemine ağırlık veriyor. Model 3'teki ses sistemi odyofiller tarafından çok beğenilmişti ve Model S'nin yeni versiyonundaki ses sistemi de olumlu eleştiriler almıştı.

Genellikle birinci sınıf araçlarda bulunan pahalı bir Bang & Olufsen sistemiyle karşılaştırılan sistemle ilgili Twitter'da Tesla CEO'su Elon Musk şu yorumlarda bulundu:

İyileştirmeler konusunda başka bir yorumcu, Tesla ses sisteminin etkileyici olduğunu kabul etti ancak bir sürücünün telefonundan müzik çalarken Bluetooth aracılığıyla iletilebilen sesin kalitesi konusunda bazı problemler var. Bu nedenle AirPlay'i etkinleştirmenin kayıpsız akış sağlayacağını önerdiler ve Musk bu çözümün ses ekibiyle üzerinde konuşulacağını söyledi.

Will discuss this and other improvements with Tesla audio engineering. The new Model S and X sound system is incredible.