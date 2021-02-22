Tesla Araba Satarak Kazandığı Paranın Fazlasını Bitcoin ile Kazandı

Tesla'nın Bitcoin'e yaptığı yatırım, şirketin 2020'deki tüm otomobil satışlarından daha fazla kar etmesini sağladı. Elon Musk servetine servet kattı. İşte ayrıntılar.

Tesla Bitcoin ile Araba Satarak Kazandığı Paranın Daha Fazlasını Kazandı

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, Şubat ayının başlarında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alarak kripto para birimini tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı. Aktarılan bilgiye göre Tesla, geçen yıl araba satışlarından yaklaşık 721 milyon dolar kar elde etti. Şirketin Bitcoin'den kazancı ise 970 milyon dolar civarında.

Tesla ayrıca Bitcoin ile araba satacağını da açıklamıştı. Elon Musk, kripto paralara yatırım yapmayı bir hayli seviyor ve sürekli Twitter üzerinden paylaşımlar yapıyor. Musk'ın paylaşımları sonrasında kripto para piyasalarında yükselişler meydana geliyor.

22 Şubat 2021 itibari ile 1 Bitcoin 393.748,67'ye tekabül ediyor. Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.

Bitcoin yükselişini sürdürecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz. Sizler Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın Bitcoin alarak araba satmaktan daha fazla para kazanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Elon Musk, Tesla'yı Apple'a Satmayı Düşünmüştü

Elon Musk, Tesla'yı çok uzun zaman önce Apple'a satmaya çalıştığı söylentilerini doğrulamıştı, ancak Apple CEO'su Tim Cook toplantıya bile katılmamıştı. 2013 yılında Elon Musk'ın Model S'in üretimini artırmakta zorluk çekmesi nedeniyle Tesla'yı satmaya çalıştığı bildirilmişti.

Musk, açıklamasında "Model 3 programının en karanlık günlerinde, Apple'ın Tesla'yı satın alma olasılığını tartışmak için Tim Cook'a ulaştım (mevcut değerimizin 1 / 10'u karşılığında). Tim Cook toplantıya katılmayı reddetti." cümlelerine yer vermişti.

Zaman içerisinde çok şey değişti ve Tesla şu anda eletrikli otomobil üreten markalar arasında en başta geliyor. Tim Cook, 2013'de Tesla'yı almadığı için pişman mıdır bilinmez ancak Tesla, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 200 milyar dolarlık Toyota'yı geride bırakmıştı.