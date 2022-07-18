Tesla Arabalara Steam Desteği Geliyor

Tesla modelleri, diğer otomobillere kıyasla çok daha güçlü bir araç bilgisayarına sahip. Temelde otonom sürüş için gerekli işlem kapasitesini karşılamak amacıyla araca yerleştirilen bu bilgisayar, bunun dışında farklı işlevlerde de kullanılabiliyor.Geçtiğimiz günlerde şirketin sahibi Elon Musk, Tesla arabaları için artık Steam desteği olacağını açıkladı.

Halihazırda Tesla sahipleri eski Arcade oyunları ve Cuphead gibi ünlü oyunları arabalarında oynayabiliyor. Ayrıca araç kullanıcıları şu an araç bilgisayarına bir oyun konsolu dahi bağlayabiliyor. Hatta bilgisayarda yer alan bir yarış oyunu, şarj istasyonunda beklerken direkt olarak araç direksiyonu üzerinden kontrol edilerek oynanabiliyor. Araçların bu özelliğini geliştirmek isteyen şirket, Steam entegrasyonu için çalışmalarını hızlandırdı.

Önümüzdeki Ay Steam Entegrasyonu Demosu Yayınlanacak

Ünlü milyarder Elon Musk bir kullanıcıya verdiği yanıtta, "Steam entegrasyonunda ilerleme kaydediyoruz. Demo muhtemelen gelecek ay düzenlenecek." sözlerine yer verdi. Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısı 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Elon Musk'ın yeni özelliği bu toplantı sırasında düzenlediği bir sunumda tanıtması bekleniyor.

Yeni çıkan Tesla araçları gerçekten güçlü bir donanımla geliyor. Model S, Model 3 ve Model Y'nin yeni satışan sunulan modelleri üzerinde yerleşik GPU bulunan AMD Ryzen işlemcilere sahip. Elon Musk, geçtiğimiz yıl Model S bilgisayarının Cyberpunk 2077'yi çalıştırabildiğini göstermişti. Şu an Steam desteği ile birlikte Tesla arabalarında hangi oyunların oynanabileceği kesin olmasa da Cyberpunk 2077'yi sorunsuz olarak çalıştıran bir bilgisayarın çoğu oyunu rahatlıkla kaldıracağını varsayabiliriz.