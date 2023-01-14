Tesla Arabaları %20 İndirime Girdi

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla araçlarında %20 varan indirimler yaşandı. ABD'de yürürlüğe giren Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında elektrikli araçlar için yaşanan vergi muafiyeti, indirim olarak fiyatlara yansıdı.

7500 dolara kadar vergi kredisi sağlayan yasa kapsamında Model Y, 65.990 dolardan 52.990 dolara düştü. İndirimler sayesinde firmanın araç satışının artması bekleniyor.

Tesla 2023 Yılında Toparlamak İstiyor

Tesla için 2022 yılı hem iyi hem de kötü geçti denebilir. Şirketin en değerli dönemi de en büyük kaybı da geçtiğimiz yıl içerisinde yaşandı. 2022'yi yaklaşık %65 değer kaybıyla kapatan Tesla, toplamda 700 milyar dolara yakın kayıp yaşadı.

Öte yandan Tesla araçlarının tedarik sıkıntısı, firmanın satışlarına da yansıdı. Ancak yeni yasayla birlikte ABD'de oldukça pahalı şekilde satılan Tesla araçlarının uygun fiyatlara düşmesinin arzı artıracağı düşünülüyor.

İndirimlerle birlikte Tesla araçlarının fiyatları şu şekilde güncellendi: