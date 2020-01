Tesla Arabalarını Konuşturmaya Başlıyor

Elektrikli otomobil firmalarının en önemlilerinden biri olan Tesla, yerinde durmuyor ve yine geleceğe yönelik farklı işler peşinde. Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk yapay zeka hakkında yaptığı olumsuz yorumlara rağmen yapay zeka ile oldukça yakından ilgileniyor. Şu an yapay zekaya sahip birçok ürüne ve içeriğe sahip olan firma, bu yolda hiç istikrar kaybetmeden yola devam ediyor.

Musk, Tesla araçlarının geleceği hakkında muhteşem detaylar verdi ve Twitter hesabından Tesla Model 3’ün konuştuğu bir video paylaştı. Evet bu araçlar gerçek anlamda konuşabiliyor. İç ve dış kısımda bulunan hoparlör aracılığı ile iletişim sağlayabilecek. Tabii şimdilik nasıl bir deneyim olacak ve insanların bunu sevip sevmeyeceğini kimse kestiremez. Fakat tahmin edilen Siri/Alexa gibi bir yapay zeka olabileceği konuşuluyor.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa