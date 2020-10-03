Tesla Araç Satışında Rekor Kırıyor! 3 Ayda 140 Bin Araba

Elektrikli araba pazarının lider üreticisi Tesla araç satışında rekor kırmayı başardı. Şirket tarafından yayınlanan blog yazısında son üç aylık süreç içerisinde 140 bin araç sevk edildi ve Koronavirüs pandemisine rağmen yeni bir rekor geldi.

Tesla, Temmuz ve Eylül arasında bugüne kadarki herhangi bir çeyrekte olduğundan daha fazla araç teslim etmeyi başardı. Tesla Motors'un sunduğu 3. çeyrek araç teslimat ve üretim raporuna göre, bu üç ayda 139.300 araç sevk edildi. Bu araç sevkiyatı, şirket tarihi için yeni bir rekor anlamına geliyor.

Pandemiye rağmen Tesla araç satışında rekor büyüme

Tesla'nın araç satış rakamı, 2019'un aynı çeyreğinde teslim ettiği otomobil sayısından yüzde 45 daha fazla ve 2020'nin ikinci çeyreğine göre yüzde 53 artış yaşandığını gösteriyor. Tesla'nın önceki sevkiyat rekoru ise 2019'un 4. çeyreğinde 112 bin araçla kırılmıştı.

Tüm bunlara rağmen Tesla, yılın başında 500.000 araç teslimatını hedeflemişti. Şimdiye kadar 318.000 araç sevk etmeyi başaran şirketin planları -tıpkı diğer şirketlerde olduğu gibi- COVID-19 salgını nedeniyle revizeye uğradı. Tesla'nın Çin'deki en büyük fabrikası Shanghai Gigafactory, yaklaşık iki aydır Fremont fabrikasında olduğu gibi kapalı kaldı ve üretim durdurulmasaydı, Tesla hedefine daha yakın olacaktı.

Elon Musk itiraf etti: Tesla sıfır dolar değerinde olacağını düşünüyordum

Elektrikli araba üreticisinin bu başarısının yanında geçtiğimiz gün CEO Elon Musk'tan ilginç bir itiraf geldi. Musk 19 Eylül’de attığı tweet'te “ilk günlerde hem SpaceX hem de Tesla’nın 0 dolar değerinde olma ihtimalinin yüzde 90′dan fazla olduğunu düşünmüştüm.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Tesla’nın şu anki piyasa değeri yaklaşık 379 milyar dolar. 1 Temmuz’da ilk kez Toyota’nın piyasa değeri geçmeyi başarmış ve böylelikle Tesla dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak liste birinciliğine yükselmişti.