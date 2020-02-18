Tesla Aracı, Bir Aileyi Facianın Eşiğinden Döndürdü

Tesla Model X araçlarıyla seyahat eden bir aile, fırtına yüzünden devrilen bir araçtan kurtularak facianın eşiğinden döndü. Otomatik frenleme sistemi burada çok kritik bir görevdeydi ve işini başarıyla gerçekleştirdi.

Kaza haberlerinin ardı arkası kesilmeyen Tesla araçları, bu kez mucizevi bir şekilde hayat kurtardı. Büyük bir etki yaratan Dennis Kasırgası nedeniyle devrilen bir ağacı son anda fark eden Tesla Model X, otomatik frenleme sistemini aktif hale getirdi. Bu sorunun mağdurlarından olan Laurence Sanderson, İngiltere Dorset Kontluğu’nda yer alan ormanlık bölgede Tesla Model X aracıyla geziyordu ve her şey bununla başladı.

Tesla aracı ani frenle durdu

Aracıyla çevrede gezen Tesla sürücüsü, 400 yıllık bir meşe ağacının yere devrilmesi karşısında bir şey yapamadı. Meşe devrilirken oradan geçen adam, Tesla Model X’in otomatik frenlemesi sayesinde kazadan kurtuldu.

Kendisinin yanı sıra eşi ve üç çocuğu bulunan sürücü, Tesla Model X’in otomatik frenleri olmasaydı kendisinin ve ailesinin adeta ‘tost’ olacağını itiraf etti. Olayın yaşandığı esnada ters istikametten bir başka Tesla araç ilerliyordu. Arabadaki otomatik frenleme sistemleri de tam zamanında devreye girdi.

Sanderson, eşinin biraz sarsıldığını ancak kazayı en az zararla atlattıklarını söyledi. A31 yolunda ilerlerken bir ağacın sallandığını gördüğünü ve bir anda aracın otomatik frenlerinin devreye girdiğini ifade etti. Tesla araçları, bu kurtarmayı hanesine artı olarak yazdırdı.