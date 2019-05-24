Tesla Araçları Bu Yıl Satış Rekorları Kırabilir

Dünya çapında hizmet veren şirketler içerisinde en fazla kafa karıştıranın Tesla olduğunu söylemek mümkün. Bundan çok kısa bir süre önce Tesla, neredeyse iflas etmek üzere olduğunu söylerken onunla ilgili yepyeni bir haber geldi.

Tesla CEO’su Elon Musk tarafından bildirildiğine göre bu çeyrek için 50 binden fazla sipariş iletildi. Mevcut verilere bakıldığında geçen yılın dördüncü çeyreğinde bu rakam 90.700’dü. Elon Musk, bu rakamı geçerek yeni bir rekora imza atacaklarını ifade ediyor.

Tesla araçları sürdürülebilir çevre için önemli

Kendisine rakip olan şirketleri bile elektrikli araç kullanmaya ikna eden Elon Musk, Tesla gibi bir kuruluşu elbette yeniden ayağa kaldıracaktır. Tesla her ne kadar piyasa açısından kötü duruma düşse bile, üretim olarak kapasitesini genişletmeye devam ediyor. Ancak şirketin hisse değerleri pek iç açıcı değil.

Bundan kısa bir süre önce Tesla'nın hisse değerleri 376 dolardan işlem görüyordu. Ancak son düşüşlerden sonra şirketin değeri 10 dolar gibi bir değere doğru gidiyor. Bu nedenle Tesla, çok fazla kafa karıştırıyor. Kimi çevreler Tesla'nın yalnızca piyasa ile ilgili sorun yaşadığını, üretim konusunda devasa bir ağ oluşturmaya devam edeceğini ifade ediyor. Nitekim son gelişmeler ikinci görüşü daha haklı çıkarıyor.

Şirket günde ortalama 900 araç üretiyor. Hızlı bir şekilde toparlanma gerçekleşirse, muhtemelen bu üretim miktarı da artacaktır. Sizce de Tesla, hızlı bir toparlanma sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.