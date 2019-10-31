Tesla Araçları İçin Yapılan Anket Sürpriz Sonuçlara Sahip

Hem çevreci hem de kullanışlı olması nedeniyle en çok tercih edilen araçlar içerisinde yer alan Tesla, ne yazık ki müşteri memnuniyeti konusunda yeterince iyi değildi. Yayınlanan bir anket bunun tam tersini gösterdi. İşte haberimizin detayları.

Tesla araçları ile ilgili yapılan ankette önemli bir bölüm Tesla araçlarının son derece kullanışlı olduğunu söyledi. Tesla, 5.000 kullanıcı ile yapılan ankette Model S ve Model 3 araçlarını referans aldı. Bu araç kullanıcıları anketlerde ilginç cevaplar verdi.

Tesla araçları için yapılan anket

Tesla araç sahipleri ile yapılan anketlerde her 100 araç sahibinden sadece 35 tanesi Tesla model S ile ilgili problem olduğunu söyledi. Şubat ayı ile kıyaslandığında bu oran gerçekten de büyük bir düşüş yaşamış gibi görünüyor.

Kullanıcıların belirttiği problemler içerisinde; boya, panel boşlukları, çizikler ve ezikler gibi detaylar bulunuyor. Tesla şirketinin bütün araçları bu ankette önerilmedi. Örneğin Tesla'nın Model X SUV'si en az önerilen araç oldu. Tüm bunlara ek olarak model 3 ile ilgili de anketlerde 5 üzerinden 4.97 puan çıkarıldı.

Tesla ile ilgili bu anket genel olarak değerlendirildiğinde; Model 3 ve Model S araçlarının en fazla önerilen araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce Tesla araçları içerisinde hangisi en güvenilir olanı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.