Tesla Araçları Şoförlerle Konuşabilecek

Tesla CEO'su ve kurucusu olan Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir takipçisinin yorumuna verdiği cevap ile Tesla araçlarında şoförle iletişim kuran yapay zeka geliştireceklerini duyurdu. Yani unutulmaz dizi Kara Şimşek'teki konuşan araba gerçek olacak.

Son zamanlarda gelir konusunda sıkıntılar yaşayan Tesla, geliştirdiği projelerle başarıyı yakalayamıyordu. Fakat Musk'ın Twitter'dan yazdığı cevap ile birlikte pek çok kişi heyecanlanmış durumda. Şoförle iletişime geçebileceği söylenen yapay zekanın çalışmalarına başlayan ABD'li üretici, araçlarında bir nevi asistan bulundurmak istiyor.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) 29 Temmuz 2018

Twitter'dan kendisine "Yakında Tesla otomobillerde K.I.T.T gibi bir yapay zekaya sahip asistanımız olacak mı?" şeklinde gelen bir soruya cevap veren Elon Musk, bu soruyu olumlu cevapladı. Cevapla birlikte Musk hayranları iyice meraklanmaya başlarken aynı zamanda otomotiv alanında da önemli bir yenilik olacak.

Tesla'nın bu yapay zeka destekli asistan projesinin ne zaman hayata geçeceği belli değilken, araçlara büyük bir reklam sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Sesli komut istemi sayesinde "kullanıcıların hemen hemen her şeyi yapabileceklerini" söyleyen Musk, bu alanda bir ilki gerçekleştirebilir.