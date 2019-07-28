Tesla Araçlarına Netflix ve Hulu Desteği Geliyor

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, paylaştığı tweet’te Netflix ve Hulu’yu arabanın ekranında yayınlama yeteneğinin yolda olduğunu açıkladı. Böylelikle Tesla otomobillerde YouTube ve Netflix platformlarına erişim sağlanabilecek.

“Tesla'nızı durduğunuz anda YouTube ve Netflix’i seyredebileceksiniz! Rahat koltuklar ve surround ses sistemi sayesinde şaşırtıcı derecede sürükleyici, sinematik bir his uyandıracak" şeklinde bir açıklamada bulunan CEO Elon Musk, bu yılın başlarında YouTube'u eklediklerini hatırlatmıştı.

Netflix ve Hulu'yu oynatabilmek için yazılım güncellemesi gönderecek Tesla şu anda gerekli olan HTML5'i desteklemiyor. Tesla'nın ekranları için olan yazılımın 10. sürümü bu yeteneği alacaktır diye düşünülüyor. Her geçen gün daha interaktif hale gelen Tesla'da, araç durmadan veya oto-pilota geçmeden bu yazılımların açılmadığını hatırlatalım.