Tesla 135.000 Aracını Geri Çağırıyor: İşte Sebebi

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi uyarısı sonrasında 135.000 Tesla geri çağrıldı. 2012 ila 2018 model Tesla araçlarını etkileyen bir güvenlik sorunu şirketin başına bela olabilir.

Tesla, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gündeme getirilen güvenlik endişelerinin ardından bazı Model S ve Model X araçları geri çağırıyor.

NHTSA'nın en son raporuna göre, geri çağırmanın 30 Mart'ta başlaması ve potansiyel olarak 134.951 elektrikli otomobilin biriminin etkilenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında iyileştirilmiş bir güvenlik soruşturmasının ardından NHTSA, 158.000 Model S ve Model X aracın geri çağrılması için resmi bir talepte bulunmuştu. Bu soruşturma kapsamında bazı 2012-2018 Model S ve 2016-2018 Model X araçlarının "motorlu araç güvenliğiyle ilgili kusur içerdiği" sonucuna varıldı.

NHTSA uyarmıştı: Tesla araçları geri çağrıldı

Ajansın 29 Ocak'ta yayınladığı en son raporu, bazı modellerde yerleşik MultiMediaCard (eMMC) denetleyicisinin yıpranabileceğini ve bunun da bazı görüntüleme işlevi arızalarına yol açabileceğini belirtiyor.

Rapor, bu durumun dikiz kamera ekranında kontrol ayarı kaybına neden olabileceğini ve buna bağlı olarak çarpışma riskini artırabileceğini dile getirdi.

Tesla ise araç sahiplerini bilgilendirmeyi ve gelişmiş bir eMMC denetleyicisini ücretsiz olarak değiştirmeyi kabul etti. NHTSA'nın raporundan etkilenen kullanıcılara e-posta yoluyla bilgilendirme gönderen Tesla şu ifadelere yer verdi:

"Tesla, eMMC'de biriken aşınma nedeniyle araçların arızalanabileceğini göz önünde bulundurdu. Mart 2018'den önce üretilmiş bazı Model S ve Model X araçlarını gönüllü olarak geri çağırmaya karar verdik. Bu geri çağırmadan etkilenen bir Model S veya Model X'e sahipseniz bizimle paylaşın."

Tesla, yükseltmeler için halihazırda ödeme yapmış kullanıcılar için Mart 2021'in sonunu işaret ederek "geri ödeme ve uygunluk ile ilgili ayrıntıları" paylaşacağını sözlerine ekledi.

Etkilenen araç sahiplerine gönderilen e-posta, Tesla'nın yakın zamanda NHTSA tarafından gündeme getirilen işlevsellik sorunlarının çoğunu ele alan bir yazılım güncellemesi yayınladığını da vurguladı. Ancak işletim yazılımı 2020.48.12'den daha eski olan eMMC arızalarına sahip araçların geri çağırılacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Tesla Kendi Kendine Sürüş (FSD) modunun beta sürümünün hala test aşamasında olduğunu ve kullanıcıların kamu alanında test etmemesi gerektiğini belirtmişti. Hatta şirket, "en kötü zamanda yanlış şeyi yapabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.