Tesla Araçlarının Pil Ömrünü Uzatmak Mümkün Mü?

Tesla aracınızın pil ömrünü, bazı stratejiler izleyerek uzatmanız mümkün. Bu stratejilerden en çok dikkat çekenlerinden birisi de şarj doluluk oranı. Elektrikli araç konusunda büyük bir ses getirmeyi başaran Tesla, bataryaları daha uzun süre kullanmanın sırrını verdi.

Tesla Model 3 sahiplerinden bir tanesi Elon Musk’a Tesla araçlarını % kaç oranında şarj etmesi gerektiğini sordu. Musk ona; %100’e kadar araçları şarj etmenin bazı zararlarından bahsetti. Görünen o ki, Tesla pillerinin bozulması yüksek şarj ile ilgili tek problem değil.

Tesla aracınızın pil ömrü nasıl yükseltilebilir?

Elon Musk; rejenatif frenleme ile ilgili de konuştu. Tesla sahibine verdiği cevapta; eğer aracını %100 şarj ederse rejeneratif frenlemenin devreye girmeyeceğini ve bunun da enerji tasarrufu konusunda fayda sağlamayacağını söyledi. Bilindiği üzere rejeneratif frenleme, Tesla için en önemli enerji tasarruf araçlarından bir tanesiydi.

Tesla Model 3, tam akü kapasitede 240 mil menzile sahip. Eğer Musk’ın bajsettiği gibi %90 oranında şarj kullanılırsa, bu menzil 216 mile kadar düşer. Rejeneratif frenleme, fren enerjisini elektriğe dönüştüren ve otomobilin akü aralığını genişleten bir teknoloji.

Bu bir dizi faktöre göre değişmekle birlikte; Tesla'nın menzilini %30'a kadar arttırdığı yönünde haberler var. Bu nedenle, bataryayı %95'e kadar şarj etmek neredeyse %100'e kadar şarj etmek kadar iyi olabilir.

Tesla Model 3 aracınız varsa, şarj konusunda %90 sınırını takip etmenizde fayda var. Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.