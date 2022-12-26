Tesla Artık Araçlarına "Tam Otonom" Diyemeyecek!

ABD'nin Kaliforniya eyaleti makamları, Elon Musk'ı üzebilecek bir karara imza attı. Yeni alınan karara göre Tesla artık otonom sürüş desteğini "Full Self-Driving" (tam otonom sürüş) olarak adlandıramayacak.

Bu kararın arkasında Tesla'nın gerçeği yansıtmayan bir reklam stratejisi uyguladığı iddiası yatıyor. Yetkililere göre Full Self-Driving terimi, her türlü koşulda kendi kendini idâme ettirebilen arabalar için kullanılmalı. Ancak Tesla şu an sürekli olarak insanlardan yardım almak zorunda kalıyor.

Tesla Otonom Sürüş Desteğinin İsmini Değiştirmek Zorunda

15 bin dolar karşılığında satışa sunulan FSD, kablosuz olarak düzenli aralıklarla Tesla merkezleriyle iletişim halinde olan bir yapay zekaya sahip. Yapay zeka, otobanlar başta olmak üzere yoğun insan ve araç trafiğinin olduğu asfalt yollarda başarılı bir şekilde aracın kendi kendini sürmesine yardımcı oluyor. Ancak tüm sürüş boyunca şoför koltuğunda birinin yer alması ve ellerini direksiyonda tutması gerekiyor.

Haliyle bu durum, aslında tam otonom sürüşü yansıtmıyor. Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Topluluğu tarafından belirlenen standartlara göre otonom araçlar, 6 klasmanda değerlendiriliyor. SAE 0, hiçbir otonom yeteneği olmayan araçları ifade ederken SAE 5, tamamen otonom ve en zorlu koşullardan dahi hiçbir destek almadan çıkmayı başarabilen araçları belirtiyor.

Tesla araçları şu an yalnızca SAE 2 seviyesinde. Tüm bu etmenler göze alındığında uzmanlara ve birçok kişiye göre Tesla'nın otonom sürüş desteğini Full Self-Driving olarak tanıtması, aslında market hilesinden başka bir şey değil. Kaliforniya makamlarına göre bir kullanıcı, aracın tamamen kendini sürdüğünü sanarak Tesla satın alabilir.

2023 yılında yürürlüğe girecek olan kararla birlikte Tesla FSD ismini en azından Kaliforniya'da terk ederek başka bir isim seçmek zorunda kalacak.