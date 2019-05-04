Tesla, Avrupa’da BMW, Mercedes ve Audi’yi Geride Bıraktı!

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın kompakt sedan otomobili Model 3, Avrupa’da önemli bir başarı elde etti. Avrupa'da 15 bin 755 adet satılan Model 3, böylece Mercedes C Serisi, BMW 3 Serisi ve Audi A4'ü geçmeyi başardı.

Tesla, Model 3 üretimiyle ilgili olarak geçmiş dönemlerde büyük sıkıntılar yaşamıştı. Hatta bu sıkıntılar, firmanın batacağı yönünde söylentilerin ortaya atılmasına sebep olmuştu. Ancak Tesla, 2018 yılının sonları itibarıyla hedeflediği üretim adetlerine ulaşmayı başararak Model 3 ile ilgili sıkıntıları büyük oranda çözmeyi başardı.

Tamamen elektrikli olan Model 3, yaşanan tüm sıkıntılara ve gecikmelere rağmen geçtiğimiz aylarda Avrupa’ya ulaştı. JATO Dynamics’in verilerine göre, Tesla Model 3 Mart ayında Avrupa’da 15 bin 755 adet satılarak bu alanda en büyük rakipleri olarak gösterilen Mercedes C Serisi, BMW 3 Serisi ve Audi A4’ü geride bıraktı. Satışların bu denli fazla olmasında, Model 3’ün Avrupa’ya gelişinin gecikmesinin ve bu nedenle siparişlerin birikmesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Yine de ABD’li bir otomobil üreticisinin elektrikli modelinin, Avrupa’nın köklü otomobil üreticilerini geride bırakmasının oldukça iddialı bir durum olduğu söylenebilir.

Almanya’da 44 bin 500 euro’dan (yaklaşık 297.700 TL) satışa sunulan Model 3, satışlardaki başarısıyla Tesla’yı Avrupa’da Lexus, Jaguar ve Alfa Romeo’nun önüne geçirerek 25. sıraya yükseltti. Ayrıca Model 3, Mart ayında Norveç, İsviçre ve Hollanda pazarının da yüzde 29’una hakim oldu. Tesla Model 3’ün bu büyük başarısına rağmen, Avrupa’nın her yerinde bu aracı satın almak şu an için mümkün değil. Örneğin Model 3’ün en önemli pazarlarından birisi olan İngiltere’de, aracın satışlarına önümüzdeki aydan itibaren başlanması bekleniyor.

Model 3’e gelen yoğun talep Tesla için önemli bir başarı olsa da, bu durum diğer Tesla modellerine olan ilginin azalmasına da yol açıyor. Örneğin Avrupa’daki Model S satışları bundan etkilenerek yüzde 72 oranında geriledi. Tesla’nın SUV modeli Model X de 874 adet satılarak satışlarda yüzde 52’lik düşüş yaşadı.