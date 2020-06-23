Tesla Batarya Etkinliği Ne Zaman Yapılacak? Kafa Karışıklığı Devam Ediyor

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Tesla, batarya etkinliği için kolları sıvadı. Battery Day (Batarya Günü) olarak adlandırılan etkinlik için kafalar son derece karışık. Peki bu etkinliğin ne zaman yapılması düşünülüyor?

Kullandığı yaratıcı çözümlerle tanınan Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, çalışmalarına son hız devam ediyor. Özellikle de batarya teknolojilerine kafayı takan ünlü girişimci kısa bir süre içerisinde bataryalar ile ilgili radikal değişiklikler yapmak istiyor. Tesla kullanıcılarından gelen az şarjla uzun yolculuk talebi, bu doğrultuda değerlendiriliyor.

Tesla batarya etkinliği yeni bataryalarla gelecek

Çin’de Model 3 versiyonlu arabalarda veya 2021 yılının başlarında diğer Tesla marketlerinde kullanıma sunulması düşünülen yeni bataryalar, çok daha hızlı bir şekilde dolacak. Ayrıca az şarj ile çok daha büyük mesafeler almak mümkün olacak.

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarda, yeni batarya teknolojisinin kobalt içermediği ifade edildi. Böylece daha çevre dostu olması sağlanacak. Ayrıca kullandığı yeni teknik sayesinde, küçük bir elektrik enerjisiyle bile uzak mesafelere yetişmek mümkün olacak. Ünlü girişimci şimdilik bu teknolojiyi gizli tuttu.

Haziran ayında etkinliğin yapılması planlanmıştı. Ancak şirket koronavirüs salgını nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldı. Musk tarafından yapılan açıklamalara göre, Ağustos ayı içerisinde canlı yayın ile bu etkinlik yapılacak. Sizce Musk tarafından geliştirilen yeni batarya teknolojisi hangi donanımlara sahip olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.