Tesla, Berlin'deki Dev Fabrikasının Açılışını Yaptı

Reuters'in haberine göre Tesla'nın dördüncü ve Avrupa'daki ilk dev fabrikası bugün şirketin CEO'su Elon Musk tarafından resmen açılıyor. Bundan 2.5 yıl önce Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin'in hemen dışında bulunan ve resmi adı Giga Berlin-Brandenburg olan sitede bir fabrika kurma planlarını ilk kez açıklamıştı.

Açılış töreninin bir parçası olarak Tesla, fabrikada üretilen ilk üretim otomobillerini müşterilere teslim ediyor. CNBC'nin haberine göre Tesla'ya fabrikada bu ayın başlarında ticari üretime başlaması için geçici onay verildi ve tesiste yılda 500.000'e kadar araç üretmesine izin verildi. Şirket başlangıçta fabrika üretimine 2021 yazında başlamayı ummuştu ancak pandemi, tedarik zinciri kesintileri ve çevresel problemler açılışı geciktirdi.

Excited to hand over the first production cars made by Giga Berlin-Brandenburg tomorrow!