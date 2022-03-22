Tesla, Berlin'deki Dev Fabrikasının Açılışını Yaptı

Reuters'in haberine göre Tesla'nın dördüncü ve Avrupa'daki ilk dev fabrikası bugün şirketin CEO'su Elon Musk tarafından resmen açılıyor. Bundan 2.5 yıl önce Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin'in hemen dışında bulunan ve resmi adı Giga Berlin-Brandenburg olan sitede bir fabrika kurma planlarını ilk kez açıklamıştı.

Açılış töreninin bir parçası olarak Tesla, fabrikada üretilen ilk üretim otomobillerini müşterilere teslim ediyor. CNBC'nin haberine göre Tesla'ya fabrikada bu ayın başlarında ticari üretime başlaması için geçici onay verildi ve tesiste yılda 500.000'e kadar araç üretmesine izin verildi. Şirket başlangıçta fabrika üretimine 2021 yazında başlamayı ummuştu ancak pandemi, tedarik zinciri kesintileri ve çevresel problemler açılışı geciktirdi.

Excited to hand over the first production cars made by Giga Berlin-Brandenburg tomorrow! — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022

Çevresel Problemler Fabrika Açılışını Geciktirdi

Tesla araçları Almanya'daki yeni fabrikasının önünde.

Çevresel problemler, Tesla'nın fabrika sahasındaki çalışmalarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı Şubat 2020'ye kadar uzanan erken hazırlık aşamalarından bu yana devam ediyor ancak Tesla ve CEO'su, fabrikanın çevre üzerindeki etkisini sürekli olarak savunuyor. Musk, bu dev fabrikanın "nispeten az" su kullanacağını ve inşaatından önce temizlenmesi gereken ormanın doğal olmadığını (bir karton fabrikası tedarik etmek için dikilmişti) savunuyor. Reuters'in Nisan 2021'de bildirdiğine göre yerel mahkemeye gönderilen bir mektupta Tesla, Almanya'nın düzenleyici çerçevesinin "iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli bu tür projeleri planlama ve gerçekleştirme aciliyetiyle doğrudan çeliştiğini" savundu.

Fabrika şu anda çalışır durumda olmasına rağmen Musk daha önce üretimi artırmanın asıl zor olan kısım olduğu konusunda uyarmıştı. Automobilwoche daha önce Tesla'nın üretimi Ocak ayında haftada yaklaşık 1.000 adede çıkarmayı umduğunu ve fabrikanın 2022'nin ilk yarısında maksimum 30.000 araç katkıda bulunabileceğini bildirmişti. Tesla ise mümkün olduğu kadar çok araç üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Avrupa'da bir üretim merkezi oluşturmak, şu anda dünyanın başka yerlerindeki fabrikalarından Avrupa otomobilleri ithal eden Tesla için önemli bir lojistik zafer olacak. Bir sonraki fabrika olan beşinci fabrika ise şu anda Texas'ta inşa ediliyor ve şirketin genel merkezi de orası olacak.