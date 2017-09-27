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  4. Tesla, Bilgi-Eğlence Sistemi İçin NVIDIA'dan Intel'e Geçti

Tesla, Bilgi-Eğlence Sistemi İçin NVIDIA'dan Intel'e Geçti

Tesla, Bilgi-Eğlence Sistemi İçin NVIDIA'dan Intel'e Geçti
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Elektrikli araç teknolojisinin öncülerinden olan Tesla, ürettiği araçlardaki bilgi-eğlence sistemleri için daha önce NVIDIA donanımına sahipti. Yeni gelen Bloomberg kaynaklı habere göre şirket, yeni araçlarındaki bilgi-eğlence sistemleri için Intel'e geçti. Tesla Model 3 ve diğer araçların yeni versiyonlarında artık Intel teknolojisi kullanılacak. 

NVIDIA'nın Tesla ile olan anlaşması, ödenen paralardan ziyade prestijle alakalıydı. Daha öne lüks otomobil üreticisi olarak bilinen Tesla, yeni ürettiği Model 3 ile birlikte yüzbinlerce ön sipariş ile uğraşıyor ve maliyetleri de ona göre ayarlıyordu. Hal böyle olunca yeni arayışlar içine giren şirket, Intel'i tercih ederek rekabete yeni bir boyut kazandırmış oldu. 

Bu durum NVIDIA için büyük bir kayıp gibi görünüyor. Çünkü şirket, Audi, Toyota ve Volvo gibi devlerle anlaşarak sektörde önemli bir hakimiyet kurmuştu. Tesla'nın Intel ile anlaşmasıyla bu hakimiyet sahası azalmış oldu. 

Bu tercih Tesla'nın araç iyi deneyimini nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Şirket, bilgi-eğlence teknolojisi performansını yükseltmek için önemli bir fırsat yakaladı diyebiliriz.

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ETİKETLER: nvidia intel tesla bilgi-eğlence elektrikli araç

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