Tesla, Bir Adamın Yanarak Can Vermesine Neden Oldu

Dünyanın en güvenilir otomobil şirketlerinden bir tanesi olan Tesla son derece korkunç bir kazaya neden oldu. Omar Awan isimli adam, bu kaza sonucunda yanarak can verdi. İşte Tesla kazası ile ilgili haberimizin detayları.

Bundan kısa bir süre önce Norveç merkezli bir sigorta şirketi Tesla araçlarının hiç kaza yapmaması nedeniyle onları güvenlik listesinden çıkarmıştı. Ancak bazen Tesla araçları ile ilgili son derece korkunç haberler gelebiliyor.

Tesla Model S aracı korkunç bir kazaya karıştı

Tesla şirketinin en güvenilir araçlarından bir tanesi olan Model S, bazen ufak tefek kazalara karışabiliyor. Ancak son olarak meydana gelen kazada, Tesla aracının kapı kolu tamamen kilitlendi.

Sürücünün kilitlenen kapıdan çıkmaya çalışması ne yazık ki herhangi bir sonuç doğurmadı. Sürücünün avukatı yaptığı savunmada, aracın elektronik sisteminin kapı kolunu tamamen kilitlediğini ve sürücünün dışarıya çıkmasını engellediğini ifade etti.

Tesla şirketinden konu ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Tesla sözcüsü, Florida Sun Sentinel’e kaza ile ilgili, üzgün olduğunu belirterek geçiştirdi. Görüldüğü kadarıyla Tesla araçları zannedildiği kadar güvenli değil. Sizce elektrikli araçların tamamen güvenli hale gelmesi için uzun bir süreye ihtiyaç var mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.