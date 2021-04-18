Tesla 10 Haftada Bitcoin'den 1 Milyar Dolar Kazandı

Son zamanlarda çeşitli iniş çıkışlarla gündeme gelen Tesla, Bitcoin'den 1 milyar dolar tutarında kar etti. Geçtiğimiz ocak ayında 1,5 milyar dolar değerinde yaklaşık kırk sekiz bin adet Bitcoin alan şirket, araba satışlarından kazandığı paranın daha fazlasını Bitcoin'den kazandı.

Geçen yıl halka açık birkaç şirketin Bitcoin satın alması kripto para dünyasını tekrardan canlandırmıştı. Amaç, enflasyon nedeniyle zaman içinde değer kaybına uğrayabilecek dolar yerine, Bitcoin kullanarak serveti korumak ve değeri arttırmaktı.

Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla, bu şirketler sağlam bir yatırım yapmış gibi görünüyor. Tesla, son 10 haftada fiyatı neredeyse ikiye katlayan Bitcoin sayesinde yaptığı yatırımın meyvesini aldı. Geçtiğimiz dönemde Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatıran şirket, Bitcoin yatırımından 1 milyar dolardan fazla para kazandı.

Tesla'nın Bitcoin kazancı 1 milyar dolar

Bitcoin'i elinde bulunduran halka açık büyük şirketler arasında Tesla, MicroStrategy, Square Inc. ve 14 Nisan itibarıyla Coinbase bulunuyor. Şirketlerin elinde bulundurduğu toplam para 152.093 Bitcoin değerinde ve 9 milyar doların üzerinde tutuyor.

Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık satın alımı şirkete 48.000 Bitcoin kazandırdı. Bu miktarda para günümüzde 2,5 milyar doların üzerinde, yani Tesla'nın yatırımı yaklaşık yüzde 70 artış gösterdi. Geçtiğimiz dönemden bu yana elde edilen Bitcoin kazancı, Tesla'nın 2020'nin tamamında otomobil satışından elde ettiği 721 milyon dolarlık kardan daha fazla.

Ocak ayında Tesla, SEC'e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) verdiği dosyada, "Bitcoin'e toplamda 1.50 milyar dolar yatırım yaptık ve zaman zaman veya uzun vadeli dijital varlıklar edinebiliriz. Ayrıca Bitcoin'i ürünlerimiz için bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlamayı umuyoruz." demişti.

Mart ayında bir tweet atan ve Bitcoin ile Tesla satın alınabileceğini söyleyen Musk, "Tesla'ya ödenen Bitcoin, itibari para birimine dönüştürülmek yerine Bitcoin olarak saklanacak" ifadesini kullandı.

Bitcoin satın alan bir başka şirket olan Square (Twitter kurucusu Jack Dorsey'e ait) yatırımında yüzde 131'in üzerinde bir artış yaşadı. Şirket ilk olarak Ekim 2020'de 4.709 Bitcoin satın aldı. Daha sonra 3,318 Bitcoin daha satın alarak elinde bulundurduğu Bitcoin sayısını 8,027'e çıkardı.

Genel olarak Bitcoin satın alan şirketler, normal kazançlarından daha fazlasını Bitcoin'den sağladı. Bakalım kripto para çılgınlığı diğer şirketlere sıçrayacak mı, zamanla göreceğiz.