Tesla, Bitcoin'den 101 Milyon Dolar Kar Ettiğini Açıkladı

Tesla Bitcoin'den 101 milyon dolar kar elde etti. Geçtiğimiz Pazartesi günü 2021'in ilk çeyrek raporunu açıklayan Tesla, elektrikli araç satışlarının yılın ilk üç ayında patlamasıyla birlikte, üç aylık rekora imza attığını açıkladı. Otomobil şirketi, 10.3 milyar dolarlık gelirden 438 milyon dolar kar sağladı.

ABD'li otomotiv devi Tesla, Şubat ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıkladığında kripto para büyük bir sıçrama yaptı. Bu yatırımın şimdiden 100 milyon dolardan fazla kar elde ettiği duyuruldu.

Elon Musk'ın otomobil şirketi geçtiğimiz Pazartesi günü, 2021'in ilk üç ayında 272 milyon dolar değerinde dijital varlık sattığını ve o dönemde sahip olduğu hisselerin yaklaşık %10'unu temsil eden satıştan 101 milyon dolar elde ettiğini söyledi.

Tesla'nın kripto para hesabında hala 1,33 milyar dolarlık dijital varlık bulunuyor. Diğer 171 milyon doların nereye gittiği tam olarak belli değil, ancak bu miktarda Bitcoin'in ABD dolarına dönüştürülmesi, yüksek komisyon ücretlerine tabi olabileceği düşünülüyor.

Tesla Bitcoin'den 101 milyon dolar kazandı

Açıklama, Tesla'nın ilk çeyrekteki gelir raporunun bir parçası olarak geldi. Şirketin, 10.39 milyar dolar gelir elde ettiği ve 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönem için 438 milyon dolar kar sağlandığı duyuruldu.

Tesla, diğer otomobil üreticilerine düzenleyici krediler satarak kazandığı 518 milyon dolar sayesinde ve Bitcoin satışından elde ettiği 101 milyon dolarla kazancını artırdı. Bitcoin, Tesla'nın Şubat ayındaki açıklamasından bu yana yaklaşık %60 değerlendi, ancak Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 63.000 dolardan 54.000 dolar seviyelerine düştü.

Tesla CFO'su Zachary Kirkhorn, yatırımcılar ve analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, araç satışlarına ek olarak şirketin hesabına Bitcoin almaya devam edeceklerini söyledi.

Musk'ın özellikle Twitter'da yaptığı paylaşımlar sayesinde kripto para birimleriyle arasının iyi olduğu biliniyor. 50 milyondan fazla takipçisine tweet atarak Bitcoin'in artmasına katkıda bulunan Elon Musk, şaka amaçlı çıkarılan Dogecoin'i de eşi benzeri görülmemiş seviyelere çıkartmayı başardı.

Mart ayında Tesla, araçları için bir ödeme şekli olarak Bitcoin'i kabul etmeye başladı. Musk, ABD dışındaki kullanıcıların da -hangi ülke olduğunu belirtmeden- Bitcoin ile Tesla satın alabileceklerini söyledi. Bitcoin ile ödeme almak için Tesla’nın dahili ve açık kaynaklı yazılımının kullanıldığını aktardı.