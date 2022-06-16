Bitcoin'in Sert Düşüşünden Tesla'nın Zararı Dudak Uçuklatıyor

Tesla, insanların şu anda "kripto kışı" dediği dönemde Bitcoin yatırımından 500 milyon doların üzerinde değer kaybetti. 2021'in başlarında Tesla, Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yapmıştı. Hatta kısa bir süre sonra otomobil üreticisi Tesla, kripto para birimini yeni araçlarda ödeme olarak kabul etmeye başlamıştı.

Daha sonralarda Tesla, Bitcoin ödeme seçeneğini kaldırarak kripto konusunda geri adım attı ve şirket, Bitcoin ağının enerji ihtiyaçları konusundaki endişelerine dikkat çekti:

"Tesla, Bitcoin kullanılarak gerçekleştirilen araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömür kullanımının hızla artmasından endişe duyuyoruz."

Tesla 600 Milyon Dolar Yatırım Kaybetti

Bu, Tesla'nın Bitcoin yatırımını ilk duyurduğunda birçok Tesla topluluğu üyesinin paylaştığı bir endişe ve birçoğu şirketin bunu ilk etapta düşünmemesi gerekçesiyle tepki göstermişti. O sırada Tesla, Bitcoin'deki hisselerini satmadıklarını ve ağ daha yüksek bir yenilenebilir enerji karışımı gösterdiğinde Bitcoin ödemelerini almaya devam etmeyi planladıklarını belirtmişti. Yatırımdan bir yıl sonra, Tesla'nın Bitcoin holdingi sadece birkaç ay önce 2 milyar dolara yükseldi.

Ancak öyle ki kripto dünyasında, sadece birkaç ayda pek çok şey değişebiliyor. Şirketlerin Bitcoin varlıklarını takip eden Bitcoin Treasuries'e göre, birkaç büyük kripto para birimi, daha geniş piyasa gerilemesinin ortasında değerinde büyük bir düşüş gördü ve Tesla'nın Bitcoin yatırımı şu anda 905 milyon dolar değerinde. Bu, Tesla'nın Bitcoin yatırımıyla yaklaşık 600 milyon dolar değer kaybettiği anlamına geliyor.