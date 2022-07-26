Tesla, Bitcoin Satışı ile Milyonlarca Dolar Kazandı

Tesla, Bitcoin satışı ile ne kadar kazandığını açıkladı. Elektrikli otomobiller üreten şirket, popüler kripto para birimini satarak milyonlarca dolar tutarında kazanç elde etmeyi başardı. Şirketin elde ettiği kazanca ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Tesla, Bitcoin Satışı ile Ne Kadar Kazandı?

Tesla, 2022 yılının ikinci çeyreğine dair çeşitli bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Paylaşılan raporda şirketin Bitcoin satışına ilişkin de veriler yer alıyor. Rapora göre şirket, Bitcoin (BTC) varlıklarının yüzde 75'lik kısmını satarak 64 milyon dolar tutarında bir kazanç sağladı.

Aktarılan bilgilere göre kalan Bitcoin varlıklarında ise 170 milyon dolar değerinde bir kayıp mevcut. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, ilk olarak ne zaman Bitcoin satın almıştı?

Tesla, ilk olarak 2021 yılının ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolar değerinde bitcoin satın alarak kripto para dünyasına giriş yapmıştı ancak ortalama satın alma fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmamıştı. Şirket, daha sonra BTC varlıklarının yüzde 10'luk kısmını satarak 272 milyon dolar tutarında bir kazanç elde etmişti.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin o dönem BTC varlıklarının satmasının nedeninin en büyük pazarlardan bir tanesi olan Çin'deki yeni tip koronavirüs kapsamında uygulanan karantinalar olduğunu söylemişti. Şirket, bu sebepten ötürü nakit elde edebilmek için böyle bir hamle yapmıştı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan şirket, 2022 yılının ikinci çeyreğinde BTC varlıklarını hangi fiyattan sattığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı fakat ortalama satış fiyatının BTC başına yaklaşık olarak 29 bin dolar olduğu düşünülüyor. Bitcoin, ikinci çeyreği 18 bin 700 dolar civarında bir fiyat ile kapattı.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Bitcoin'in de tıpkı Ethereum gibi bir kripto para birimi olduğunu belirtelim. Kripto para aktarma ve satın alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşiyor. Bunun için kripto para borsaları kullanılıyor.

Popüler şirket Tesla tarafından gerçekleştirilen BTC satışına dair ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.