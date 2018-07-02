Tesla, California’da Dev Bir Enerji Depolama Tesisi İnşa Edecek

Geçtiğimiz yıl Avustralya'nın güneyinde Fransız enerji şirketi Neoen ile dünyanın en büyük lityum iyon bataryasını inşa eden Tesla, bu sefer de California’da kurmayı planladığı enerji depolama tesisi ile gündemde.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli otomobilleriyle olduğu kadar, yeşil enerjiye olan yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

ABD’li şirketin inşa ettiği ve tek başına 30 bin hanenin bir saatlik elektrik ihtiyacını karşılayabilen dev lityum-iyon pili, Aralık 2017’de faaliyete geçmişti. Ancak Tesla’nın üzerinde çalıştığı yeni projesi, 100 megavatlık pili gölgesinde bırakabilir.

Tesla, Pacific Gas and Electric (PG & E) ile 1.1 GWh'ye kadar elektrik kapasitesine sahip bir depolama tesisi üzerinde çalışıyor.

Kuzey ve Orta California'da yaklaşık 16 milyon kişiye hizmet veren ve ABD'nin en büyük elektrik enerjisi şirketlerinden biri olan PG & E, geçtiğimiz günlerde onaylanmak üzere Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'na (CPUC) dört yeni enerji depolama projesi sundu.

Tesla, proje kapsamında 730MWh enerji depolama kapasitesine sahip 3000 Powerpack 2 bataryası tedarik edecek. Yalnızca 4 saatte 182,5 MW’lık bir güç üretecek olan dev depolama tesisi, enerji santrallerinin talebi karşılamaya yetmediği anlarda devreye girecek. Böylece bölgenin yerel kapasite gereksinimlerini korumasına yardımcı olacak.

Söz konusu proje, Tesla’nın PG & E ile üçüncü Powerpack anlaşması olacak. Dev projenin onaylanması durumunda, tesisin en geç 2020 yılının başına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.