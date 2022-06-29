Tesla Çalışanları Musk'tan Şikayetçi: "Ofiste Park Yeri Bile Bulamıyoruz"

Tesla CEO'su Elon Musk, uzaktan çalışmaya devam eden çalışanlarına işe dönmelerini, aksi takdirde işlerini kaybedeceklerini emrettikten sonra pek çok çalışan çalışmak için şirkete geri döndü ancak şirketin çalışanlarını tekrar karşılamaya hazır olmadığı bildirildi. The Information'ın bir raporuna göre çalışanlar Tesla'nın Fremont, California tesisinde park yeri eksikliği, oturacak masa bulamama ve tamamen sorunlu bir Wi-Fi ile karşılaştıklarını söyledi.

Kimileri Musk'ın belki de çalışanları işten çıkarmak için blöf yaptığını ve tüm bunların bir plandan ibaret olduğunu düşünüyor.

The Information, Tesla'nın çalışan sayısının 2019'dan bu yana iki katına çıktığını ve şu anda 99.210 kişiye ulaştığını belirtiyor. Bu ayın başlarında Musk, aşırı fazla işe alımları ve ekonomiyle ilgili "süper kötü hissi" nedeniyle işe alımların dondurulmasının ve hem maaşlı hem de saatlik çalışanları içerdiği bildirilen şirket çapında işten çıkarmaların yürürlüğe konulmasının gerektiğini söylemişti.

Tesla Çalışanları Musk'ın Çözüm Bulmasını İstiyor

Kaç çalışanın ofiste veya Tesla'nın fabrikalarında çalıştığı bilinmese de şirketteki çalışanların yaklaşık üçte birini maaşlı çalışanlar oluşturuyor. Pandemi sırasında Tesla'nın ofis binaları ve bir fabrikadan oluşan Fremont kampüsüne rapor veren çalışanların çoğu, en azından Musk herkesi tekrar işe çağırana kadar çalışmalarını evden sürdürüyordu.

Tesla'daki mevcut çalışanlar, The Information'a Fremont fabrikasında çalışmaya gidenlerin park edecek bir yer bulmakta zorlandıklarını söyledi. Bazılarının arabalarını bunun yerine yakındaki BART istasyonuna park etmeyi ve ardından iş yerlerine yürüyerek gittikleri bildirildi.

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