Tesla, Cam Sileceği Kullanımına Lazer Teknolojisiyle Veda Ediyor

Tesla, cam sileceği kullanımına son verecek adımlar atıyor. Şirketin çılgın bir planını hayata geçirmek için aldığı öğrenilen yeni patent, şirketin araçların camını temizlemek için lazerleri kullanmak istediğini gösteriyor.

Patentten yola çıkarak şirketin planını kısaca özetlemek gerekirse ön cam silecekleri gidiyor ve bunların yerine lazer teknolojisi geliyor.

Bundan yaklaşık iki yıl önce Electrek tarafından Tesla'nın arabaların ön camını temizlemek için lazer ışınlarını kullanmasını sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Bu, patent başvurusunun ilk olarak 2019 yılında yapıldığı anlamına geliyor.

Tesla Cam Sileceği Yerine Lazer Teknolojisini Nasıl Kullanacak?

Böyle bir teknolojinin gerçek hayatta nasıl çalışacağını hayal etmek size zor geliyorsa patent başvurusunda yer verilen çizimleri inceleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan görsel, teknolojinin nasıl çalışacağı hakkında sizi fazlasıyla bilgilendirebilir.

Geçen haftanın başlarında USPTO'nun (United States Patent and Trademark Office) Tesla'ya lazer teknolojisini içeren söz konusu patenti verdiği öğrenildi. Cybertruck prototipinde ön cam sileceği yoktu. Bu, Tesla'nın patent başvurusunun aslında Cybertruck ile bir bağlantısı olabileceği ile ilgili söylentileri arttırdı.

Daha önce Tesla'nın fütüristik bir görünüme sahip elektromanyetik bir silecek üzerinde çalıştığı da ortaya çıkmıştı.

Tesla, bu patent başvurusunda mevcut ön cam temizleme sistemleri ile ilgili soruna değinirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ön cam temizleme sistemleri ve araç tasarımı alanındaki gelişmeler yalnızca görsel açıdan çekici olmakla kalmıyor aynı zamanda bir aracın ön camlarını temizlemede de etkili olan silecek sistemlerine olan talebin artmasına neden oluyor. Bazen sürücülerin ya da otonom modu açıkken kameraların yolun tamamının görülmesini sağlayacak bir görüş alanına ihtiyacı olabiliyor. Birden fazla sileceği içeren geleneksel ön cam silecek sistemleri genellikle dağınık bir tasarıma sahiptir, ön camı yeterince temizlememektedir ki bu ayrıca görüş alanını da olumsuz etkileyebilmektedir."

Tesla cam sileceği ile ilgili patent başvurusunda ise şu çizimlere yer vermişti:

Büyük şirketlerin aldığı patentlerin bazen ürünlerle bağlantısı olsa da bazen çeşitli aksaklıklar ya da çeşitli nedenlerden ötürü fikri hayata geçirmede atılan bir geri adımdan ötürü bunlar hiçbir zaman o şirketlerin ürünlerinde yer almayabiliyor. Bu nedenle somut bir adım atılana kadar bunların gerçekleşeceğinden emin olmak iyi bir fikir olmayabilir.