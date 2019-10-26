Tesla, Çatılara Güneş Paneli Yerleştirme İşini Hızlandırıyor

Tesla’nın çevreci girişimlerinden biri de evlerin çatılarına güneş panelleri yerleştirilmesi fikri. Aslında çatılara güneş panelleri yerleştirilmesi yeni bir fikir sayılmaz fakat Tesla bu konuya daha farklı yaklaşıyor.

Tesla’nın güneş panellerinden oluşan çatı projesinde, evin estetik açıdan görselliği bozulmadan çatının tamamının güneş panelleriyle kaplanması ve bu sayede verimliliğin de arttırılması amaçlanıyor.

Şirketin güneş panelli çatı projesine yapılan son güncellemeyle birlikte, Tesla CEO’su Elon Musk artık güneş panellerinden oluşan yeni bir çatı inşa etmenin çok daha kolay ve çok daha ucuz olacağını söyledi. Musk ayrıca, hangi ekibin çatıyı daha hızlı inşa edebildiğini görmek adına ekiplerin birbirlerine karşı yarışacağı ve ‘installathon’ olarak adlandırılan bir yarışma planladıklarını da duyurdu.

Musk, güneş panellerinden oluşan yeni çatıları sadece 8 saatte inşa etmeyi hedeflediklerini de belirtti. Bunun gerçekten de etkileyici olduğunu söyleyebiliriz çünkü çatı kaplama işlemleri genelde bir günden daha uzun süren işlemlerdir. Dolayısıyla Musk’ın şirketi, bu işlemleri sadece 8 saatte tamamlayabilirse büyük bir başarı elde etmiş olacak.

Eğer Tesla’nın güneş panellerinden oluşan çatı projesi ilginizi çektiyse ve çatı kaplamalarının nasıl göründüğüne bakmak isterseniz Tesla’nın internet sitesine göz atabilirsiniz.