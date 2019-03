Tesla CEO'su Elon Musk, Kötü Haberi Twitter'dan Verdi

Tesla CEO’su Elon Musk, yakın zaman önce tanıtılan Tesla Model Y de dahil olmak üzere şirketin envanterindeki tüm otomobillere yüzde 3 zam geldiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, geçtiğimiz ocak ayında bir dizi fiyat indirimi açıklamıştı. Şirket, yaklaşık bir ay sonra ise tüm perakende satış noktalarının kapatılarak, sadece internet satışıyla yola devam edileceğini duyurmuştu.

Tesla CEO’su Elon Musk, o dönem yaptığı açıklamada, satış noktalarının kapatılacak olmasının milyonlarca dolarlık tasarruf anlamına geldiğini ve Model 3'ün 35.000 dolara satılabilmesine olanak tanıdığını söylemişti.

Tesla Model Y

Fakat ABD’li şirketin bu planı sadece birkaç hafta sürdü. Tesla, perakende satış noktalarının kapanmayacağını, bunun yerine tüm araçların fiyatlarında yüzde 3 oranında artışa gidileceğini açıkladı.

Haberi kişisel Twitter hesabından veren Musk, yeni fiyatlandırmanın 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

Please note prices on all Tesla inventory cars worldwide rise by ~3% on April 1