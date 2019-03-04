Tesla CEO’su Elon Musk: Model Y, 14 Mart’ta Tanıtılacak

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 14 Mart’ta Los Angeles’ta düzenleyeceği özel etkinlikte, Model Y adındaki ilk elektrikli SUV aracını tanıtacak.

Bu önemli haberi kişisel Twitter hesabından paylaşan Tesla CEO’su Elon Musk, aracı dört gözle bekleyen Tesla meraklılarını heyecanlandırdı.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

Üzerindeki sır perdesinin kalkmasını dört gözle beklediğimiz Model Y, ilk kez Temmuz 2017’de duyurulmuştu.

Model 3 platformunda üretilen araç, 2003 yılında kurulan Tesla’nın beşinci yeni otomobil tasarımı olacak.

Musk, şirketin ilk SUV modeli olacak otomobille ilgili daha önce, “Model Y ile üretim devrimi olacağını düşünüyorum. Fakat üretime başlamak için en erken tarih olarak 2020 yılı gibi gözüküyor” ifadelerini kullanmıştı.

Şirket, Model S’i 2012 yılında tanıttıktan sonra, aracı bir SUV formuna dönüştürmüş ve 2015 yılında da Model X adıyla satışa çıkarmıştı. ABD’li şirket, Model Y ile aynı temel yaklaşımı benimsiyor. Şirketin tam anlamıyla ilk elektrikli crossover’ı olan araç, Model 3’e çok benzeyecek; ancak daha büyük bir gövdeye ve daha geniş bir iç mekana sahip olacak.

Musk, “SUV Model Y, Model 3’ten yaklaşık yüzde 10 daha büyük olacak. Bu nedenle aynı oranda daha fazla batarya aralığına sahip olacak” dedi.

Model 3 35.000 dolardan başlıyor; ancak uzun menzilli bir batarya, otomatik pilot teknolojisi ve diğer premium seçenekler devreye girdiğinde bu fiyat 60.000 dolara kadar çıkıyor.

Model Y’nin piyasada tercih edilebilirliğini artırmak adına bazı önemli adımlar atan Tesla, aracı Model X’ten daha ekonomik olacak şekilde tasarladı. Örneğin; Model X’te gördüğümüz martı kanatlı kapı tasarımı, Model Y’de olmayacak. Keza Musk da aracın diğer otomobiller gibi normal kapılara sahip olacağını söylüyor.

Tesla, Model Y’nin üretimine bu yıl içinde Nevada’daki fabrikasında başlamayı planlıyor.