Tesla Çin'deki Araçlarını Geri Çağırıyor

Tesla yine bir güvenlik skandalıyla karşı karşıya. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden olan Tesla, Çin'deki çoğu arabasını geri çağırma kararı aldı.

GizmoChina'da yer alan habere göre 1 milyondan fazla Tesla aracı, regülasyonlardaki bazı endişeleri karşılamayan güvenlik açıkları nedeniyle firma tarafından izlenmek üzere toplanacak.

1 Milyon Tesla Geri Toplanacak

Çin'in en büyük ikinci elektrikli araç satıcısı konumundaki Tesla, Asya pazarında daha da aktif hale gelmek için son yıllarda büyük yatırımlar yaptı. Ancak Çin'deki güvenlik regülasyonları, firmanın elini hafifletiyor.

Yeni gelen karar kapsamında 2019 yılından 2023 yılına kadar satılan toplam 1,09 milyon Tesla aracının geri çağrılması bekleniyor. Çağrılan modeller arasında Model S, Model Y ve Model 6 da yer alıyor.

Düzenlemedeki ilgili güvenlik açığı, şoförlerin yanlışlıkla gaz pedalına çok uzun süre basabileceğini ve bu durumun güvenlik tehlikesi oluşturduğunu içeriyor.

Tesla, bu durumu çözmek için geri çağrılan araçlarda gerekli mekanik ayarlamaların yapılması ve bildirim seçeneklerinin eklenmesi kararını aldı.