Tesla, Çin'e Yeni Bir Yatırım Yapacak

Tesla, Çin'e yepyeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'e ofis kurabilir.

Çin'e Tesla Araştırma Merkezi Açılabilir

Gelen sızıntılara göre, Tesla, Çin'e tasarım ve araştırma merkezi kuracak. CEO Elon Musk geçtiğimiz günlerde "Made in China" ibaresinin yerine Designed in China ibaresinin daha şık olduğunu söylemişti. Tesla'nın yeni çıkaracağı araçları Çin'de tasarlanabilir. Designed in Chine "Çin'de tasarlanmıştır" anlamına gelmekte.

Çin'e kurulması beklenen tasarım ve araştırma merkezinin ne zaman açılacağı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tesla'nın Çin'in Şangay kentinde bir adet fabrikası bulunmakta. Bu fabrikada Model 3 araçlar üretilmekte. Elon Musk yaptığı açıklamada Şangay'daki fabrikada Model Y otomobillerin de üretileceği müjdesini vermişti.

Tesla'nın Çin'e yapacağı büyük yatırım hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Sizler Tesla'nın Çin'e büyük bir yatırım yapacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!