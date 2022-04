Tesla, COVID Karantinası Nedeniyle Çalışanlarını Fabrikadan Çıkarmıyor

Tesla, büyük COVID salgınının ardından Şanghay'daki karantina kısıtlamaları hafiflemeye başladığından, fabrikasındaki üretimi yeniden başlatıyor.

Bloomberg News'in şirket içi notlardan alıntı yapan bir raporuna göre fabrika, "kapalı döngü sistemi" olarak adlandırılan şekilde yeniden açılacak. Bu sistem, Şanghay yetkilileri tarafından ülkenin sağlığını korurken insanları iş yerlerine geri döndürmek için teşvik edilen bir yaklaşımdan ibaret. Esasen çalışanların çalıştıkları yerden hiçbir şekilde çıkmamaları anlamına geliyor.

Tesla Yeni Çalışma Sistemini Uygulamaya Başlıyor

Tesla'nın da uygulamaya başladığı bu sistemle birlikte çalışanlar fabrikada yaşayacak ve çalışacak. İlk "vardiya" bu hafta başlarında başlayacak ve şehrin mevcut COVID politikaları kapsamında 1 Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

Bloomberg tarafından alıntılanan Tesla notuna göre her işçiye uyku, duş, yemek yeme ve dinlenme için belirlenmiş alanlar ve uyku tulumu sağlanacak. Her çalışana günde üç öğün ücretsiz yemek ve günlük yaklaşık 400 yuan (63 $) maaş verilecek. Fabrikaya yalnızca iki doz aşı yaptıran işçilerin girmesine izin verilecek ve her biri, ilk üç gün boyunca günlük nükleik asit testleri yapacak.

Bloomberg, COVID kısıtlamalarına ek olarak Tesla'nın fabrikanın 28 Mart'ta kapanmasından bu yana üretemediği yaklaşık 40.000 arabayı üretebilmek için çalışma saatlerini artırdığını söyledi. Çalışanlar fabrikada sadece yaşayıp yemek yemeyecek, aynı zamanda altı gün üst üste 12 saat çalışacak.

