Tesla Cyber Düdük Dudak Uçuklatan Fiyata Satışa Sunuldu

Cybertruck tarafındaki gelişmeleri dikkate aldığımızda, heyecanla beklenen yeni otomobilin bir süre daha aramızda olmayacağını düşünebiliriz. Öte taraftan bu alandaki eksiklikleri telafi etmek isteyen Tesla, Cybertruck tasarımından ilham alınan ve Cyberwhistle olarak isimlendirilen yeni düdüğünü satışa sundu. Peki Tesla tarafından satışa sunulan cyber düdüğün fiyatı ne kadar?

Cyber Düdük 50 Dolar Fiyat Etiketi ile Satışa Sunuldu: Stoklar Tükendi

Tesla'nın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan düdük, tam olarak 50 dolar fiyat etiketine sahip ve güncel bir kur uyarlaması yaptığımızda, yaklaşık olarak 650 TL civarında bir fiyat bandına oturuyor. Cybertruck'ın popüler tasarım hatları üzerine kurulu olan Cyberwhistle, parlatılmış cilalı paslanmaz çelik malzeme yapısına sahip.

Şirketin açıklama sayfasındaki detaylara göre limited edition olarak satışa sunulan düdük, oldukça sınırlı sayıda üretildi ve bundan sonra tekrar satışa sunulmayacak. Nitekim bu açıklamalar pek çok hayran için yeterli olmalı ki, 50 dolarlık bu düdüğünün stoklarının birkaç dakika içerisinde tükendiği görülüyor.

Kasım 2019 tarihinde duyurulan Cybertruck, o zamandan bu yana oldukça rağbet gördü. Şirketin planları dahilinde üretimin 2021 yılının sonunda başlaması bekleniyordu ancak bu planlar, 2022 olarak revize edildi. Potansiyel müşteriler, satın alım için 100 dolar tutarında bir depozito ödeyerek rezervasyon yapabiliyor ve diledikleri takdirde, bu parayı geri alabiliyor.

Borcunu Erken Ödedi, Cezaya Çarptırıldı!

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre Tesla, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığından aldığı 465 milyon dolarlık kredisini dokuz yıl erken ödediği için, erken geri ödeme cezasına çarptırıldı. Uygulanan cezanın ödeme ile ilgili sorunlardan değil, krediyi erken ödeyerek diğer şirketlerin olumsuz teşvik edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Cybertruck ne zaman yollarda olacak ve şirketin yeni modeli beklemeye değer mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.