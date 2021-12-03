Tesla Cyberquad for Kids Satışa Sunuldu

Tesla, Cybertruck modelinden ilham alınarak tasarlanan ve çocuklar için geliştirilen Cyberquad ile hayranlarının karşısına çıktı. Binlerce liralık fiyata sahip olan dört tekerlekli elektrikli aracın stokları, birkaç dakika içerisinde tamamen tükendi. İşte Cyberquad for Kids hakkında merak edilen tüm detaylar!

Tesla Cyberquad for Kids Neler Sunuyor?

Tesla için Radio Flyer tarafından üretilen Cyberquad for Kids, temelde çocuklara yönelik tasarlanmış elektrikli bir ATV modeli olarak tanımlanabilir. Tesla bu modelin 8 yaş ve üzerindeki herkes için uygun olduğunu söylese de, en fazla 70 kg ağırlığa kadar taşıyabildiğini hatırlatmakta fayda var.

Peki Cyberquad for Kids ile neler yapabilirsiniz? Bu araca binmeye uygun olanlar, 16 km / s hızlara ulaşabilecekler ancak istendiği durumlarda hız, 8 km / s olarak kısıtlanabilecek. Modelin azami menzili 24 km olduğu için, tam sürat ile yaklaşık bir buçuk saat sürüş yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Unutmayın ki bu aracı Supercharger ile şarj edemezsiniz: 36V kapasitesindeki çıkarılabilir şarj takımı, direkt olarak duvar prizi aracılığı ile şarj ediliyor ve sıfırdan yüze dolum, yaklaşık beş saat kadar sürüyor.

Şirketin son zamanlarda satışa sunduğu pek çok yan ürünü gibi Cybertruck imzası taşıyan Cyberquad for Kids, 1.900 dolarlık fiyat etiketi ile birkaç dakika içerisinde tamamen tükendi. Şirketin mevcut açıklamaları göz önüne alınırsa, yeni stoklar yakın bir zamanda internet sitesine eklenebilir.

Peki siz Cyberquad for Kids hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modelin yetişkinlere yönelik versiyonu da çıkar mı ve fiyatı ne kadar olur? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.