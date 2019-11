Tesla Cybertruck Çıkış Tarihi Açıklandı!

Twitter üzerinden açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck adı verilen kamyonet modelinin tanıtım tarihini duyurdu.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre yeni modelin tanıtımı 21 Kasım tarihinde Los Angeles sınırları içerisinde bulunan SpaceX fabrikası yakınlarında yapılacak. Şu ana kadar yeni modelle ilgili herhangi bir teknik detay ya da görsel paylaşılmadı.

Resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor olsa da Musk, daha öncesinde yaptığı açıklamada kamyonetin 50,000 dolar altında bir fiyat ile satışa sunulmasını istediğini söylemişti. Bununla birlikte başka bir zaman diliminde yaptığı açıklamada çok ciddi çekme kapasitesi ile karşımıza çıkacağına yönelik açıklamalarda da bulunmuştu.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory