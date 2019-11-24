Tesla Cybertruck, Enerjisini Güneşten Alacak

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Tesla Cybertruck adlı elektrikli pick-up’ta dahili bir solar şarj seçeneğinin bulunacağını ve bu sayede aracın menzilinin günde 24 km artacağını söyledi. Musk ayrıca, ‘katlanabilir güneş panelleri’ sayesinde aracın günde 48 ila 64 km arasında ekstra menzil kazanabileceğini belirtti.

Cybertruck’ın solar şarj seçeneği hakkında, “Enerjisini kendisinden alması harika bir şey olmalı” şeklinde bir tweet atan Musk, ABD’de normal bir aracın günde ortalama 48 km yol kat ettiğini de sözlerine ekledi.

Bu ekstra menzil, bir zombi saldırısından kurtulmak için yeterli olmayabilir. Ayrıca solar şarj seçeneğinin havanın bulutlu olup olmamasına, ağaçların durumuna, günün uzunluğuna ve aracın güneş ışınlarına göre konumuna bağlı olarak verimliliğinin değişebileceğine şüphe yok. Yine de eğer doğru fiyatlandırılırsa, güneş enerjisinden faydalanarak elektrikli bir pick-up’a ekstra menzil kazandırma fikri faydalı olabilir.

Otomobil bataryalarını fotovoltaik paneller ile şarj etme fikri, otomotiv endüstrisinde şimdiye kadar genel olarak çok başarılı olamadı. Çünkü bu enerjinin verimli olması için çok fazla yüzey alanına ihtiyaç duyuluyor ve küçük, aerodinamik yapılı elektrikli araçlar bile çok fazla enerjiye gereksinim duyuyor. Yine de solar panellerin verimliliğinin de giderek arttığını belirtmeliyiz. Fotovoltaik endüstrisindeki gelişmeler sayesinde artık saydam camın içerisine yerleştirilebilen güneş pilleri geliştiriliyor. Cybertruck çok fazla yüzey alanına sahip olduğundan ve bu güneş pilleri elektrikli pick-up’ın saydam çatısına yerleştirilebileceğinden dolayı, bu enerji Cybertruck’ta daha verimli bir şekilde kullanılabilir.

Solar enerji, aynı zamanda Tesla için Cybertruck’ları daha karlı hale getirmek adına iyi bir yol olabilir. Tesla müşterileri de araçlarda genellikle ‘tam otonom sürüş’ özellikleri ve bazı özel renkler gibi ekstraları seçerek fiyat etiketini doldurmayı tercih ediyor. Dolayısıyla karlılık, Tesla’nın geleceği açısından oldukça önemli.

Cybertruck’ın araç başına, Sanford Bernstein analisti Toni Sacconaghi’nin tahmininden 7.000 ila 10.000 Dolar arasında daha az kazandıracağı belirtiliyor. Sacconaghi, Cuma günkü araştırma notunda, "Cybertruck'un agresif fiyatı, brüt kar marjlarının ne kadar sağlıklı olabileceği sorusunu gündeme getiriyor." ifadesine yer verdi.

Cybertruck tanıtım etkinliğinde Elon Musk, elektrikli pick-up’ın 3 farklı baz modeli olacağını söyledi. Aracın 400+ km menzile sahip modeli 40.000 Dolar’dan, 480+ km menzile sahip modeli 50.000 Dolar’dan ve 800+ km menzile sahip modelinin de 70.000 Dolar’dan satışa sunulacağı belirtildi. Tesla, Cybertruck teslimatlarının 2021’in sonlarına doğru başlayacağını söylüyor.