Tesla Cybertruck için Kaleyi Andıran Garaj Tasarımı

Tanıtılmasından bu yana oldukça sık gündeme gelen Tesla Cybertruck için özel olarak tasarlanan garaj dikkat çekmeyi başardı.

Karşınızda Cybunker!

Lars Büro tarafından tasarlanan ve Cybunker olarak adlandırılan bu özel garaj temel olarak Cybertruck tasarımından esinleniyor ve onun için en yaratıcı ortamı sunduğunu iddia ediyor. Tesla tarafından verilen ölçümler ve yapılan tahminler doğrultusunda yeni modelin ortalama bir garaja sığmayabileceğini öğrenen ajans, bunun için yeni bir tasarım oluşturmaya karar verdiğini belirtiyor.

Başta da belirttiğimiz gibi Cybertruck tasarımından esinlenen bu monokok yapı, yeni aracın yapısı ile oldukça benzerlik göstermekte.

Yalnızca garaj değil bir yaşam alanı görevi gören Cybunker, üst taraflarda bulunan güneş panelleri sayesinde kendi gücünü karşılayabiliyor ve hatta aracı şarj edebiliyor. En zor çevre koşullarına dayanabilen bu tasarım, kurşun geçirmez yapıya sahip.

Şu an için bu tasarımın gerçekten üretilip üretilmeyeceği yönünde bir açıklama bulunmasa da, bunun nasıl olacağını merak etmemek elde değil. Ancak konsept tasarımı sunmak bu konuda ciddi olduklarına dair bir gösterge olabilir.